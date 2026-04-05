Снизят налоги и дадут дешёвые кредиты на скот казахстанским фермерам

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл встречу с аграриями.
Одной из ключевых тем стали изменения в Налоговом кодексе и реализация Комплексного плана развития животноводства. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, на реализацию плана предусмотрено 374 млрд тенге. Он направлен на решение системной проблемы отрасли — нехватки доступного финансирования по всей производственной цепочке.
С марта запущены новые льготные кредитные продукты — «Игілік» и «Береке» со ставкой не выше 6% годовых. Они предназначены для приобретения племенного скота:
- «Игілік» — для хозяйств с поголовьем от 100 до 500 голов КРС и от 500 до 1000 голов МРС;
- «Береке» — для более крупных хозяйств (от 500 голов КРС и от 1000 голов МРС).
В ближайшее время планируется расширение программ кредитования и на другие виды сельхозживотных.
По словам Серика Жумангарина, приоритетом остаётся развитие производства продуктов питания, по которым сохраняется зависимость от импорта, а также углубление переработки сельхозпродукции. В 2026 году основной акцент сделан на развитие животноводства как конкурентного преимущества страны.
В рамках обсуждения налоговой политики отмечено, что для сельхозпроизводителей сохраняются льготы:
- корпоративный подоходный налог — 3%;
- социальный налог — 1,8%;
- земельный, имущественный и транспортный налоги снижены на 70%.
Кроме того, с 2026 года предусмотрено дополнительное снижение нагрузки по НДС — до 80%.
Работа ЦОНов изменится в Казахстане
Перегруз под запретом: на трассах Костанайской области усилили контроль
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.