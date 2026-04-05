Снизят налоги и дадут дешёвые кредиты на скот казахстанским фермерам

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл встречу с аграриями.

Одной из ключевых тем стали изменения в Налоговом кодексе и реализация Комплексного плана развития животноводства. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, на реализацию плана предусмотрено 374 млрд тенге. Он направлен на решение системной проблемы отрасли — нехватки доступного финансирования по всей производственной цепочке.

С марта запущены новые льготные кредитные продукты — «Игілік» и «Береке» со ставкой не выше 6% годовых. Они предназначены для приобретения племенного скота:

«Игілік» — для хозяйств с поголовьем от 100 до 500 голов КРС и от 500 до 1000 голов МРС;

«Береке» — для более крупных хозяйств (от 500 голов КРС и от 1000 голов МРС).

В ближайшее время планируется расширение программ кредитования и на другие виды сельхозживотных.

По словам Серика Жумангарина, приоритетом остаётся развитие производства продуктов питания, по которым сохраняется зависимость от импорта, а также углубление переработки сельхозпродукции. В 2026 году основной акцент сделан на развитие животноводства как конкурентного преимущества страны.

В рамках обсуждения налоговой политики отмечено, что для сельхозпроизводителей сохраняются льготы:

корпоративный подоходный налог — 3%;

социальный налог — 1,8%;

земельный, имущественный и транспортный налоги снижены на 70%.

Кроме того, с 2026 года предусмотрено дополнительное снижение нагрузки по НДС — до 80%.

