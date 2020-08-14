«Сняли маски во время обеда». Ветеринарную клинику в Костанае оштрафовали на 600 тысяч тенге

Максим Падерин на своей странице в Инстаграм опубликовал видеообращение, в котом сообщил, что на его частную ветеринарную клинику наложили штраф в размере 638000 тенге. По словам Максима, 23 июля сотрудники полиции во время обеденного перерыва предъявили обвинения об отсутствии масок и перчаток на рабочем месте. Однако уведомление о штрафе пришло почти через месяц.

«В этот момент мы никого не обслуживали, никого из клиентов не было, за исключением наших маленьких клиентов- пациентов. Зашли сотрудники полиции и операторы с видеокамерами и стали нас снимать. Предъявили обвинения в том, что у нас не было масок и перчаток. Обвинения абсолютно формальные, они не стали разбираться, что у нас обед и никого нет из посетителей. Составили объяснительную, даже не протокол и ушли. Спустя три недели меня вызвали в СЭС, выставили обвинения и штраф на сумму более 600 тысяч тенге. Для малого бизнеса это достаточно весомая сумма. По сокращенному судопроизводству можно выплатить почти 320 тысяч тенге. Конечно же я согласился на сокращенное судопроизводство, у меня нет времени на судебные разбирательства, мне нужно работать, меня ждут пациенты», сказал на видеообращении Максим Падерин.

Максим уверяет, что он и его сотрудники, как медицинское учреждение, соблюдают все санитарные нормы.

«Комичность всей ситуации заключается в том, что мы в принципе медицинское учреждение, ветеринарное, но медицинское. И что такое антисептики, мы знаем не по наслышке и уж тем более соблюдаем правила санитарной нормы буквально, а не формально. Перчатки и маски меняем после каждого пациента и клиента. А сотрудники полиции, которые застали нас вовремя обеда вряд ли заботятся о безопасности населения. Никаких уведомлений, никаких предупредждений, никакой разъяснительной беседы они не проводили. Просто зафиксировали факт не ношения маски и передали его в СЭС»,- говорит Максим Падерин.

По словам Максима, на сумму штрафа он бы мог купить два шприцевых одноканальных дозатора, которые так необходимы клинике. Видеообращение Максима вызвало общественный резонанс, многие люди выступили в его поддержку. На данный момент мужчина совместно с юристами пытается найти пути решения сложившийся ситуации.

«Сейчас со мной работают огромное количество людей, которые вызвались мне помочь. Это палата предпринимателей «Атамекен», адвокаты и еще многие люди. Сейчас решается вопрос, может быть будем обжаловать, может решим это другими методами. О результатах сообщу дополнительно»,- сообщил Максим Падерин.

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