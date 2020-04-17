Сняли ограничение в 500 метров. Изменения внесли в постановление главного санврача Костанайской области

В постановлении говорится, что снято ограничение в 500 метров. То есть теперь костанайцы могут ходить в ближайшие от дома или работы аптеки и магазины.

Кроме того, малокомплектные школы, в которых отсутствует техническая возможность перехода на дистанционное обучение, продолжат работу в традиционном режиме;Еще одно изменение. В перечень организаций, работа которых будет продолжена в период карантина, включены магазины по реализации запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также объекты торговли по оптовой реализации строительных материалов.

Запрещается проведение массовых семейных торжеств и памятных обрядов, в том числе на дому, на объектах общественного питания и столовых при мечетях.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар;

Будет осуществляться изоляция на 2 суток в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 всех лиц, прибывающих из-за рубежа, за исключением водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и т.д.;

Полный текст постановления смотрите ЗДЕСЬ

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