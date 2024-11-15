Сняли оскорбительные видео о педагогах и выложили в TikTok школьники в Костанайской области

В Лисаковске проводится проверка по фактам размещения в TikTok оскорбительных видеороликов с участием педагогов. Как сообщила руководитель городского отдела образования Елена Бурдыка, к работе подключены администрации трёх школ, отдел образования и отдел полиции города.

В настоящее время ведутся оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников и обстоятельств произошедшего. По каждому выявленному случаю будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством.

В областном управлении образования подчёркивают: публикация оскорбительного контента в социальных сетях — недопустима и должна рассматриваться исключительно в правовом поле. Речь идёт не только о нарушении этических норм, но и о возможной юридической ответственности.

За использование личных данных и фотографий без согласия, а также за оскорбления в интернете предусмотрена ответственность как для самих несовершеннолетних, так и для их законных представителей.

Специалисты напоминают: любой человек, в том числе педагог, имеет право требовать удаления подобных материалов и обращаться в компетентные органы для защиты своих прав.

Сокращение по всем фронтам: молодые ИП массово закрываются в Казахстане За первые три месяца 2026 года более 59 тысяч молодых казахстанцев прекратили предпринимательскую деятельность, передает...

Дожди, грозы и град: в Костанайской области ожидается ухудшение погоды В Костанайской области прогнозируют нестабильную погоду. Ночью на западе и севере региона пройдут дожди с...