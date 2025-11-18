Жители садового общества «Садовод-Строитель» жалуются на демонтаж остановочных павильонов на оживлённой трассе и боятся, что автобусы перестанут останавливаться на привычных местах. По словам горожан, расстояние до ближайшей остановки заметно увеличилось, что особенно критично зимой для школьников и многодетных семей.

«В этом году у нас опять убрали павильоны. Пока автобусы останавливаются, но водители говорят, что поступит приказ — и остановок не будет вовсе. А у нас у всех дети, я сама многодетная мама», — рассказала жительница общества Алия Жакиенова.

По словам людей, демонтированы как раз те точки, где чаще всего собирались пассажиры. Теперь дорога до оставшихся остановок проходит вдоль загруженной магистрали.

«В городе между павильонами — тротуары и дома, а у нас фактически “деревня”: открытое место, ветер. Освещение есть, но идти далеко», — добавила жительница Елизавета Глинская.

В акимате Костаная поясняют: павильоны перенесли для приведения сети к нормативам и оставили те, что ближе к жилым участкам.

«Мы убрали в одном месте — люди пришли, поставили туда — пришли другие. Есть правила расстояния между остановками, мы их не нарушаем», — заявил аким Костаная Марат Жундубаев, подчеркнув, что согласно требованиям интервал между остановками должен составлять 400–800 метров.

Жители настаивают на поиске компромисса — как минимум на установке защищённых от ветра павильонов там, где пассажиропоток традиционно высокий, и где до ближайшей остановки детям приходится идти «по сугробам».

