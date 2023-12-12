Снять пенсионные. Названы пороги достаточности на 2024 год

С 1 января 2024 года в Казахстане ожидали роста порогов достаточности пенсионных накоплений. Повышение связывали с несколькими факторами, в том числе с поднятием МЗП (минимальная заработная плата), которая с нового года составит 85 000 тенге вместо 70 000, сообщает krisha.kz

Сегодня, 12 декабря, ЕНПФ опубликовал пороги достаточности, но они не изменились, остались на уровне 2023 года.

Помимо МЗП, на расчёт порогов влияют:

— размер минимальной пенсии (в 2024 году она составит 57 853 тенге тенге);

— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты (с 1 января это 28 215 тенге);

— величина прожиточного минимума (в 2024 году — 43 407 тенге).

Несмотря на то, что все показатели изменились, пороги остались прежними.

Порог достаточности пенсионных накоплений — это несгораемая сумма, которая должна оставаться на счету. Эти средства обеспечат минимальную пенсию.

Всё, что сверху, — излишки, можно снять и использовать их:

— на покупку жилья или земельного участка;

— строительство дома;

— погашение ипотеки;

— в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление.

Изменение порогов — процедура ежегодная, но в этом году их не пересмотрели.

Напомним, размер порога напрямую зависит от возраста.