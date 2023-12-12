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Снять пенсионные. Названы пороги достаточности на 2024 год

Фотография для новости Снять пенсионные. Названы пороги достаточности на 2024 год

Фото alau.kz/Н.Луговской

С 1 января 2024 года в Казахстане ожидали роста порогов достаточности пенсионных накоплений. Повышение связывали с несколькими факторами, в том числе с поднятием МЗП (минимальная заработная плата), которая с нового года составит 85 000 тенге вместо 70 000, сообщает krisha.kz

Сегодня, 12 декабря, ЕНПФ опубликовал пороги достаточности, но они не изменились, остались на уровне 2023 года.

Помимо МЗП, на расчёт порогов влияют:
— размер минимальной пенсии (в 2024 году она составит 57 853 тенге тенге);
— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты (с 1 января это 28 215 тенге);
— величина прожиточного минимума (в 2024 году — 43 407 тенге).

Несмотря на то, что все показатели изменились, пороги остались прежними.

Порог достаточности пенсионных накоплений — это несгораемая сумма, которая должна оставаться на счету. Эти средства обеспечат минимальную пенсию.

Всё, что сверху, — излишки, можно снять и использовать их:
— на покупку жилья или земельного участка;
— строительство дома;
— погашение ипотеки;
— в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление.

Изменение порогов — процедура ежегодная, но в этом году их не пересмотрели.

Напомним, размер порога напрямую зависит от возраста.

Возраст  Порог на 2024 год, тг
20                            3 260 000
21                            3 380 000
22                            3 510 000
23                            3 630 000
24                            3 760 000
25                            3 890 000
26                            4 030 000
27                            4 160 000
28                            4 300 000
29                            4 440 000
30                            4 580 000
31                            4 720 000
32                            4 870 000
33                            5 010 000
34                            5 160 000
35                            5 310 000
36                            5 470 000
37                            5 620 000
38                            5 780 000
39                            5 940 000
40                            6 100 000
41                            6 270 000
42                            6 440 000
43                            6 610 000
44                            6 780 000
45                            6 950 000
46                            7 130 000
47                            7 310 000
48                            7 490 000
49                            7 670 000
50                            7 860 000
51                            8 050 000
52                            8 240 000
53                            8 440 000
54                            8 640 000
55                            8 840 000
56                            9 040 000
57                            9 250 000
58                            9 460 000
59                            9 670 000
60-62                            9 890 000

 

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