Снять пенсионные. Названы пороги достаточности на 2024 год

Фото alau.kz/Н.Луговской
С 1 января 2024 года в Казахстане ожидали роста порогов достаточности пенсионных накоплений. Повышение связывали с несколькими факторами, в том числе с поднятием МЗП (минимальная заработная плата), которая с нового года составит 85 000 тенге вместо 70 000, сообщает krisha.kz
Сегодня, 12 декабря, ЕНПФ опубликовал пороги достаточности, но они не изменились, остались на уровне 2023 года.
Помимо МЗП, на расчёт порогов влияют:
— размер минимальной пенсии (в 2024 году она составит 57 853 тенге тенге);
— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты (с 1 января это 28 215 тенге);
— величина прожиточного минимума (в 2024 году — 43 407 тенге).
Несмотря на то, что все показатели изменились, пороги остались прежними.
Порог достаточности пенсионных накоплений — это несгораемая сумма, которая должна оставаться на счету. Эти средства обеспечат минимальную пенсию.
Всё, что сверху, — излишки, можно снять и использовать их:
— на покупку жилья или земельного участка;
— строительство дома;
— погашение ипотеки;
— в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление.
Изменение порогов — процедура ежегодная, но в этом году их не пересмотрели.
Напомним, размер порога напрямую зависит от возраста.
|Возраст
|Порог на 2024 год, тг
|20
|3 260 000
|21
|3 380 000
|22
|3 510 000
|23
|3 630 000
|24
|3 760 000
|25
|3 890 000
|26
|4 030 000
|27
|4 160 000
|28
|4 300 000
|29
|4 440 000
|30
|4 580 000
|31
|4 720 000
|32
|4 870 000
|33
|5 010 000
|34
|5 160 000
|35
|5 310 000
|36
|5 470 000
|37
|5 620 000
|38
|5 780 000
|39
|5 940 000
|40
|6 100 000
|41
|6 270 000
|42
|6 440 000
|43
|6 610 000
|44
|6 780 000
|45
|6 950 000
|46
|7 130 000
|47
|7 310 000
|48
|7 490 000
|49
|7 670 000
|50
|7 860 000
|51
|8 050 000
|52
|8 240 000
|53
|8 440 000
|54
|8 640 000
|55
|8 840 000
|56
|9 040 000
|57
|9 250 000
|58
|9 460 000
|59
|9 670 000
|60-62
|9 890 000