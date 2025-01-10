Комитет государственных доходов министерства финансов РК предупредило казахстанцев о предстоящих технических работах.

В связи с проведением технических работ в рамках перехода платежной системы на международный стандарт ISO 20022 10 января 2025 года с 12.00 ч. до 21.00 часа будет наблюдаться нестабильная работа и периодическая недоступность некоторых сервисов.

Некоторые банки, в том числе Home Credit Bank разослал сообщения своим клиентам.

«Банк начнёт обмениваться данными с банками и другими финансовыми организациями по международному стандарту ISO 20022. Стандарт позволит унифицировать информацию, которой обмениваются банки при обработке финансовых операций — это ускорит процесс переводов и повысит их безопасность. С 10 – 13 января, а именно с 14:00 пятницы до 08:00 понедельника начнётся переезд на новый стандарт. В банке временно будут недоступны переводы в другие банки, платежи. Все переводы с текущих счетов, которые поступят 10 января до начала технических работ, будут обработаны в тот же день или с понедельника, 13 января. Платежи в государственный бюджет — оплата штрафов, налогов и других государственных пошлин. Платежи поступившие до начала технических работ, будут обработаны в тот же день или с понедельника, 13 января. 11 января в ночь с 00:00 до 04:00 будут недоступны в терминалах и банкоматах — снятие денег, пополнение карт и оплата кредита«, — говорится в предупреждении.

Все услуги в приложении снова станут доступны с 8:00 понедельника, 13 января. А в отделениях банка с момента их открытия в тот же день.

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