В ЕНПФ сообщили, что подача заявок на получение единовременных пенсионных выплат в новом, 2026 году будет доступна только с 5 января. В 2025 году заявки принимаются до 18:00 31 декабря, передает krisha.kz

«Возобновление приёма заявок на платформе enpf-otbasy.kz по выводу пенсионных начнётся в 8:00 5 января 2026 года».

Как снять пенсионные без налога

С 1 января 2026 года 10% ИПН при снятии пенсионных полностью отменят.

Но уже сейчас есть возможность вывести деньги без удержаний, если правильно выбрать способ налогообложения.

Чтобы избежать налога, при подаче заявки нужно выбрать «Отсрочку ИПН», то есть уплату налога перенести на выход на пенсию.

Если нажать «Уплатить налог сразу», спишется 10% с суммы, и вернуть их будет невозможно даже после отмены налога.

На что можно потратить пенсионные:

покупка жилья или участка;

первоначальный взнос;

погашение ипотеки;

перевод на депозит в Отбасы банк;

доверительное управление;

лечение (кроме стоматологии — временно приостановлено с сентября 2025 года).