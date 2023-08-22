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Снятие пенсионных: изменится ли порог достаточности в 2024 году

pixabay.com

Как изменится порог достаточности ЕНПФ в 2024 году, рассказал заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах правительства глава Минфина ответил на вопрос о повышении порога достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений в 2024 году.

«Из-за того, что МРП меняется, естественно, порог увеличивается. Сейчас у нас 3450, из-за чего было 3690, что-то такое. Но из-за этого, исходя из изменения МРП, меняется правило. Чуть-чуть выше станет«, — ответил Жамаубаев.

Журналисты также спросили, считает ли министр справедливым такое повышение с учетом всех реалий и отражает ли это экономическую ситуацию.

«Как раз в МРП, в бюджетном процессе, он является более-менее справедливым показателем и как раз таки учитывает инфляционные процессы, которые происходят в экономике. Каждый раз повышение МРП, естественно, влияет на социальные расходы, пособия, в том числе те суммы, которые разрешается изымать гражданам из ЕНПФ», — пояснил вице-премьер.

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