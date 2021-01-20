Снятие пенсионных на жилье: механизм планируют утвердить до конца января

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) ответили на критику депутата Мажилиса Аманжана Жамалова, который возмутился долгим утверждением правил по снятию пенсионных накоплений на жилье и лечение. В ведомстве заявили, что механизм снятия пенсионных на жилье будет утвержден до конца января, передает Tengrinews.kz.

«Основной закон был разработан, после следует разработать другим причастным ведомствам НПА. По нашей части это только один вопрос — использование пенсионных средств для приобретения жилья. Его механизм как раз-таки готовят и планируют полностью завершить до конца января«, — прокомментировали в пресс-службе министерства.

В МИИР добавили, что к этому вопросу подключен в рамках своей компетенции Национальный банк.

«Предполагаем, что из-за этого, наверное, у депутата сложилось ощущение, что в целом закон гуляет по кабинетам», — добавили в пресс-службе. Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов возмутился долгим утверждением правил по вопросу снятия пенсионных накоплений на жилье и лечение. Он отметил, что закон Президентом уже подписан, а правила все еще «гуляют» по кабинетам на различных согласованиях и утверждениях. «2 января 2021 года Главой государства был подписан закон по вопросам восстановления экономического роста, в нем установлено право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. Он уже давно вступил в силу. Однако до сих пор правительством не приняты правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. 761 тысяча граждан ждет эти правила, многие уже выбрали жилье, а эти правила все еще гуляют по кабинетам на различных согласованиях и утверждении», — возмутился депутат. В декабре 2020 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов заявлял, что после подписания закона Президентом должны быть приняты два приказа профильных госорганов — Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения. Кроме того, по его словам, правительство должно определить уполномоченного оператора и методику расчета порога достаточности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.