Снятие пенсионных на жилье: одобрены поправки о налогах

Депутаты Мажилиса поддержали поправки, внесенные Сенатом в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», передает корреспондент zakon.kz.

Законопроектом предусмотрено предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, а также определяющие порядок его исчисления, удержания и уплаты. Введение специального налогового режима розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота, — отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергей Симонов.

Кроме того, до конца текущего года субъектам микро-, малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики будут предоставлены права определять сумму социального налога, подлежащего уплате в бюджет, как разницу между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений.

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