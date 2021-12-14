Снятие пенсионных накоплений: что разрешат и запретят делать с депозитом в «Отбасы банке»

kursiv.kz
В «Отбасы банке» рассказали, что разрешат и что запретят делать с депозитами, пополненными за счет пенсионных накоплений. Пост об этом в Facebook опубликовал заместитель председателя правления банка Нурлан Акшанов, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Совсем скоро вы сможете переводить свои единовременные пенсионные выплаты на ваш депозит в «Отбасы банке» через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz. Когда и как появится кнопка «Пополнить вклад в «Отбасы банке», сообщим дополнительно. А пока хотим рассказать, что можно и что нельзя делать с депозитом, пополненным за счет ЕПВ», — написал Акшанов.
- На депозиты с ЕПВ будут распространяться стандартные условия системы жилищно-сберегательного счета. То есть на депозиты будет начисляться вознаграждение банка в размере двух процентов годовых и премия государства в 20 процентов (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП).
- Приобрести жилье с помощью депозита в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ нужно будет в течение трех лет. Если клиенты банка не используют пенсионные излишки за указанный срок, то они вернутся в ЕНПФ.
- Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять. Это можно делать, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику, на чье имя производится объединение.
- Вклады в «Отбасы банке», пополненные единовременными пенсионными выплатами, будут иметь защиту от требований третьих лиц.
- Нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки. При закрытии счета деньги будут возвращены в ЕНПФ.
- При уступке такого вклада своим близким средства ЕПВ, имеющиеся на счете в банке, будут также возвращены в ЕНПФ.
- При делении депозита с него можно будет изъять только собственные накопления, вознаграждение банка, а если срок депозита 3 года и более, то и премию государства, а средства ЕПВ также будут возвращены в ЕНПФ.
- Продажа вкладов, пополненных единовременными пенсионными выплатами, в интернет-банкинге будет запрещена. Их также нельзя будет использовать в качестве депозита-гаранта третьего лица.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области