Снятие пенсионных накоплений: что разрешат и запретят делать с депозитом в «Отбасы банке»

В «Отбасы банке» рассказали, что разрешат и что запретят делать с депозитами, пополненными за счет пенсионных накоплений. Пост об этом в Facebook опубликовал заместитель председателя правления банка Нурлан Акшанов, передает Tengrinews.kz.

«Совсем скоро вы сможете переводить свои единовременные пенсионные выплаты на ваш депозит в «Отбасы банке» через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz. Когда и как появится кнопка «Пополнить вклад в «Отбасы банке», сообщим дополнительно. А пока хотим рассказать, что можно и что нельзя делать с депозитом, пополненным за счет ЕПВ», — написал Акшанов.