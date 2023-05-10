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Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление

Фото из открытых источников

В социальных сетях распространяется информация о возможности изъятия пенсионных накоплений без учета порога минимальной достаточности, сообщает zakon.kz.

ЕНПФ предупреждает, что данная информация является фейковой.

«Согласно законодательству, воспользоваться досрочно своими пенсионными накоплениями на жилье и лечение могут только состоявшиеся пенсионеры, граждане, которые приобрели пенсионный аннуитет, и граждане, которые в настоящее время работают и имеют на пенсионном счете средства свыше порога минимальной достаточности», – говорится в сообщении Фонда.

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