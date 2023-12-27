Снятие пенсионных накоплений: какую сумму казахстанцы забрали из ЕНПФ

Свыше 1,9 млн заявлений, поступивших от порядка 1 млн заявителей, на сумму более 3,7 трлн тенге исполнено АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ, Фонд) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сообщает gov.kz

Напомним, что пенсионные накопления могут быть использованы вкладчиками (получателями) неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, и (или) перевода управляющим инвестиционным портфелем (далее – УИП).

На жилье

В период с января 2021 года по состоянию на 1 декабря 2023 года ЕНПФ исполнены 1 436 073 заявления вкладчиков (получателей) на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий. На специальные счета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, Фонд перевел более 3,3 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила более 2,3 млн тенге.

Самым активными в данном направлении стали жители г. Алматы (18,1%), г. Астана (12,5%), Мангистауской области (9,3%), Карагандинской области (7,9%). На сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» размещена подробная информация: на какие цели казахстанцы подают заявления на единовременные пенсионные выплаты и в разрезе регионов (подразделы «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям» и «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий» соответственно).

При анализе целей, на которые вкладчики (получатели) используют свои накопления, сделаны выводы: порядка 35,2% от всех заявлений — это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка), 21,3% заявлений — в целях пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, 15,9% — в целях частичного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком), 15,3% — в целях частичного погашения задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений.

Отметим, что 496,8 млрд тенге возвращено уполномоченными операторами на индивидуальные пенсионные счета (далее — ИПС) вкладчиков (получателей) в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На лечение

Также на 01.12.2023 г. ЕНПФ исполнено 472 252 заявления на ЕПВ для оплаты лечения на сумму 411,9 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,9 млн тенге.

96,5% заявлений исполнено для получения стоматологических услуг, 2,5% заявлений – на офтальмологические услуги. В рамках других медицинских направлений использовано около 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось около 36,2 млрд тенге, данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» — «Единовременные пенсионные выплаты на лечение».

В частное управление

УИП по состоянию на 1 декабря текущего года с 18.02.2021 г. переведено порядка 18,6 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 13 842 заявления. Средняя сумма перевода составляет более 1,3 млн тенге. Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» — «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

На текущий момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с пятью УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» — «Реестр управляющих инвестиционным портфелем». Отметим, из порядка 18,6 млрд тенге – 33,2% или 6,2 млрд тенге переведено в АО «Jusan Invest», 17,9% или 3,3 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets», 15,3% или 2,8 млрд тенге в АО «BCC Invest», 6,1% или 1,1 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз», 27,5% или 5,1 млрд тенге в АО «Halyk Finance».

Вкладчики имеют право представлять в ЕНПФ заявление об изменении УИП для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП (не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП). За период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года изменили свое решение о выборе УИП 145 заявителей: ЕНПФ исполнил 202 заявления на перевод из одного УИП в другой УИП на общую сумму 488 млн тенге.

С 01.07.2023 года сократился срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК с двух лет до одного года. Вернули свои накопления под управление НБРК после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП 524 человека. С 15 марта по 30 ноября 2023 года ЕНПФ исполнено 833 заявления по переводу средств из УИП в НБРК на сумму чуть более 2,9 млрд тенге.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка РК до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений под управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка РК до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений под управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

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