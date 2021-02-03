Снятие пенсионных накоплений: первый казахстанец купил жилье

Первый казахстанец приобрел жилье за счет пенсионных накоплений. Им оказался житель Шымкента. Подробности об ипотечном займе с применением пенсионных накоплений рассказали в АО «Отбасы Банк», передает Tengrinews.kz.
Первым казахстанцем, получившим единовременные пенсионные выплаты, стал житель Шымкента.
«В качестве первоначального взноса я использовал пенсионные накопления. О том, что можно использовать свои пенсионные накопления, я узнал из социальных сетей. На следующий день после запуска онлайн-платформы я подал заявку на использование средств. А уже 1 февраля на мой специальный счет поступили единовременные пенсионные выплаты», — рассказал он.
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