Снятие пенсионных накоплений: сайт для заявок запустят 23 января

23 января «Отбасы банк» запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений. Единовременные пенсионные выплаты можно использовать самостоятельно. А если вкладчик ЕНПФ не планирует использовать данные выплаты сам, он может уступить их своему близкому родственнику и/или супругу/супруге. Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно правилам использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, данные выплаты допускается использовать на цели:

1. Погашение задолженности по ипотечному займу, в т.ч. в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное). Вы можете частично или полностью погасить задолженность по займу на приобретение жилища, жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, полученному в любом банке или ипотечной компании. Также, вы можете погасить заем, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка с целевым назначением ИЖС или ЛПХ

2. Приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп). Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке, а также в строящемся доме путем долевого участия в жилищном строительстве, имеющим гарантию согласно законодательству РК, приватизации, рассрочки, обмена, договору о передачи доли в многоквартирном жилом доме в соответсвии с законодательством о долевом участии РК. Жилье по данной цели можно приобрести и за счет пенсионных накоплений и за счет пенсионных и собственных средств.

3. Получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке. Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Так же, в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта, произвести строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением ИЖС или ЛПХ.

4. Внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа. Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилье можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Так же, в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта.

5. Частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.

6. Строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка). Вы можете построить индивидуальный жилой дом (в том числе приобрести земельный участок с целевым назначением ИЖС или ЛПХ) за счет пенсионных накоплений, за счет пенсионных накоплений и собственных средств.

7. Рефинансирование ипотечного жилищного займа. Вы можете рефинансировать в Отбасы банке ипотечные жилищные займы, выданные другими банками на приобретение жилья (в том числе с проведением ремонта), строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка)

До подачи заявления необходимо иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с актуальным сроком действия. Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ РК.

Единовременные пенсионные выплаты на цели улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения, определенные правилами, можно использовать на разные цели и неограниченное количество раз.

Необходимо посредством ЭЦП или иным электронным способом авторизироваться на интернет — ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет и подать заявку на открытие специального счета.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.