Снятие пенсионных: новые пороги достаточности вступили в силу

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В Казахстане вступили в силу новые пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2024 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пороги на 2024 год не изменились (остались на уровне 2023 года — прим.) и составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста. Для 20-летних казахстанцев этот показатель составит 3 миллиона 260 тысяч тенге, для 30-летних — 4 миллиона 580 тысяч тенге, для 40-летних — 6 миллионов 100 тысяч тенге.
Несмотря на то, что все показатели изменились, пороги остались прежними. Порог достаточности пенсионных накоплений — это несгораемая сумма, которая должна оставаться на счету. Эти средства обеспечат минимальную пенсию. Всё, что сверху, — излишки, можно снять и использовать их: — на покупку жилья или земельного участка; — строительство дома; — погашение ипотеки; — в качестве первоначального взноса по ипотеке. Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление. Изменение порогов — процедура ежегодная, но в этом году их не пересмотрели. Напомним, размер порога напрямую зависит от возраста, сообщает krisha.kz
Возраст Порог на 2024 год, тг
20 3 260 000
21 3 380 000
22 3 510 000
23 3 630 000
24 3 760 000
25 3 890 000
26 4 030 000
27 4 160 000
28 4 300 000
29 4 440 000
30 4 580 000
31 4 720 000
32 4 870 000
33 5 010 000
34 5 160 000
35 5 310 000
36 5 470 000
37 5 620 000
38 5 780 000
39 5 940 000
40 6 100 000
41 6 270 000
42 6 440 000
43 6 610 000
44 6 780 000
45 6 950 000
46 7 130 000
47 7 310 000
48 7 490 000
49 7 670 000
50 7 860 000
51 8 050 000
52 8 240 000
53 8 440 000
54 8 640 000
55 8 840 000
56 9 040 000
57 9 250 000
58 9 460 000
59 9 670 000
60-62 9 890 000