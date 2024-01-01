Снятие пенсионных: новые пороги достаточности вступили в силу

В Казахстане вступили в силу новые пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2024 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пороги на 2024 год не изменились (остались на уровне 2023 года — прим.) и составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста. Для 20-летних казахстанцев этот показатель составит 3 миллиона 260 тысяч тенге, для 30-летних — 4 миллиона 580 тысяч тенге, для 40-летних — 6 миллионов 100 тысяч тенге.

Несмотря на то, что все показатели изменились, пороги остались прежними. Порог достаточности пенсионных накоплений — это несгораемая сумма, которая должна оставаться на счету. Эти средства обеспечат минимальную пенсию. Всё, что сверху, — излишки, можно снять и использовать их: — на покупку жилья или земельного участка; — строительство дома; — погашение ипотеки; — в качестве первоначального взноса по ипотеке. Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление. Изменение порогов — процедура ежегодная, но в этом году их не пересмотрели. Напомним, размер порога напрямую зависит от возраста, сообщает krisha.kz

Возраст Порог на 2024 год, тг

20 3 260 000

21 3 380 000

22 3 510 000

23 3 630 000

24 3 760 000

25 3 890 000

26 4 030 000

27 4 160 000

28 4 300 000

29 4 440 000

30 4 580 000

31 4 720 000

32 4 870 000

33 5 010 000

34 5 160 000

35 5 310 000

36 5 470 000

37 5 620 000

38 5 780 000

39 5 940 000

40 6 100 000

41 6 270 000

42 6 440 000

43 6 610 000

44 6 780 000

45 6 950 000

46 7 130 000

47 7 310 000

48 7 490 000

49 7 670 000

50 7 860 000

51 8 050 000

52 8 240 000

53 8 440 000

54 8 640 000

55 8 840 000

56 9 040 000

57 9 250 000

58 9 460 000

59 9 670 000

60-62 9 890 000

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