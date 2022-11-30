Снятие пенсионных: опубликованы пороги достаточности на 2023 год

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2023 год, передает Tengrinews.kz.

Новые пороги достаточности будут действовать в Казахстане с 1 января 2023 года. Пороги на 2023 год составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста. Для 20-летних казахстанцев этот показатель составит 3 миллиона 260 тысяч тенге (в 2022 году — 3 миллиона 140 тысяч тенге), для 30-летних — 4 миллиона 580 тысяч тенге (в 2022 году — 4 миллиона 370 тысяч тенге), для 40-летних — 6 миллионов 100 тысяч тенге (в 2022 году — 5 миллионов 790 тысяч тенге).

«Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются.

На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия — 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум — 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов», — отметили в ЕНПФ.