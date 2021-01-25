Снятие пенсионных: почему аннулируются заявки на enpf-otbasy.kz

В «Отбасы банке» перечислили причины, из-за которых система сайта enpf-otbasy.kz аннулирует заявки на снятие пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

«Друзья, если вы столкнулись с аннулированием заявки или запросом системы на округление суммы на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz, это может быть по нескольким причинам: если в строке суммы указано «0», то ваша заявка будет аннулирована;

если сумма указана с дополнительными знаками. Например, сумму для изъятия в виде «1.000.000» или «1000000,00», а также с указанием ТИЫН система не примет и запросит указать округленную сумму. Для того чтобы система приняла запрос, нужно указать сумму в виде «1000000» или «1234567» – без дополнительных знаков», — говорится в сообщении банка.

Если вся информация введена верно верно, в «Отбасы банке» рекомендуют обновить систему или войти заново. Для работы на онлайн-платформе вам необходимо иметь актуальную ЭЦП и установить сертификаты NCAayer. Установить сертификаты можно на сайте pki.gov.kz.

«Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера или ноутбука круглосуточно», — отметили в «Отбасы банке».

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