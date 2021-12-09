Снятие пенсионных: Президент РК поручил отложить повышение порога достаточности

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
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«Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении», — сказал пресс-секретарь.
Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.
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