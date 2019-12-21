Снюсы нелегально распространяют через сервисы такси — Бекшин

Помимо легального распространения табачных и бестабачных жевательных смесей (снюсов) в магазинах, есть еще большой рынок нелегального распространения этого вида легких наркотиков. О том, как еще распространяют снюсы, рассказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает Tengrinews.kz.

По словам Бекшина, в Казахстан снюсы поставляются преимущественно из Швеции, России, Индии и других стран. В соседней России запрещена реализация снюса, однако производство не ограничено и производители отправляют весь свой товар за границу.

«По нашим данным, есть на рекламных сайтах и отечественная продукция, правда, производитель неизвестен. Мы эту работу (по прекращению продажи снюсов. — Прим.) будем продолжать. По итогам двух недель мы еще соберем информацию, 5 января мы получим еще результаты расследования. Сейчас мы нацеливаем наших специалистов и наши лаборатории на экспертизу в первую очередь снюсов, которые реализуются нелегально, то есть скрытно через интернет-магазины, через сервисы такси, методом закладок», — рассказал Бекшин.

С сегодняшнего дня введена временная санитарная мера по запрету ввоза, применения, реализации и распространения некурительных табачных и бестабачных изделий, называемых снюсами.

«Снюсы реализуются у нас еще и легально во многих магазинах. И есть даже такие негативные факты, когда в детских магазинах продавали снюс. Это, конечно, ненормально. На сегодня запрещена реализация на всех объектах торговли», — добавил он.

Снюсы — это жевательная смесь, так называемый заменитель табака. Концентрация никотина в одном пакетике в 100 раз больше, чем в одной сигарете. Данный товар называют также «никотиновыми конфетами», «шайбами», «некурительным табаком».