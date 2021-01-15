Сноубордист-экстремал зацепился за машину и прокатился по Житикаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео, на котором запечатлен катающийся на сноуборде экстремал, появилось в Сети. Развлекающихся таким способом молодых людей полицейские оштрафовали.

Пользователи социальных сетей рассылают друг другу видео катающегося по городским улицам сноубордиста-экстремала. Как выяснилось, инцидент произошел в городе Житикара Костанайской области. Молодой человек зацепил трос за авто и катался по улицам на сноуборде.

«По камерам видеонаблюдения был установлен 29-летний водитель. Он привлечен к административной ответственности по статье 593, части 1 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» Кодекса об административных правонарушениях РК», — сообщают в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, а это 13 890 тенге.

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