кадр из видео
Сноубордист-экстремал зацепился за машину и прокатился по Житикаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео, на котором запечатлен катающийся на сноуборде экстремал, появилось в Сети. Развлекающихся таким способом молодых людей полицейские оштрафовали.
«По камерам видеонаблюдения был установлен 29-летний водитель. Он привлечен к административной ответственности по статье 593, части 1 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» Кодекса об административных правонарушениях РК», — сообщают в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, а это 13 890 тенге.
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