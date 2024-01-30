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Сноубордистов, рассекавших по дороге, и водителя оштрафовали в Костанайской области

Кадр из видео

За необдуманный экстрим полицейские привлекли житикаринцев к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Сноубордисты и водитель, привлечены за грубое нарушение правил дорожного движения.

«За создание аварийной обстановки и отсутствие технического осмотра, в совокупности им назначен штраф более 100 тысяч тенге», — сообщили в областном ведомстве. .

Машину полицейские водворили на штрафстоянку.

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