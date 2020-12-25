Снова 65. Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

24 декабря в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 28 жителей г. Костанай, 10 – г.Рудный, 9 – Костанайского района, 4 – г.Лисаковск, 4 – Мендыкаринского района, по 2 случая среди жителей г.Житикары, Камыстинского и Алтынсаринского районов, по 1 случаю Амангельдинского, Карабалыкского, Наурзумского и Денисовского районов.

53 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 24 декабря зарегистрировано 7138 случаев COVID-19.

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