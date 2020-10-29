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Снова 7. Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

28 октября в Костанайской области зарегистрировано 7 случаев COVID-19.

Заболевшие: 2 жителя г. Костанай, 1- г.Житикары, 2 – г.Рудный, 1 – Костанайского района, 1 – Карабалыкского района.
2 обследованы по самообращению, 3 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Кайрак», 2 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией в стационар.

3 с симптомами заболевания, 4 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 28 октября зарегистрировано 3608 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3195 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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