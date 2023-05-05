Снова длинные выходные ждут казахстанцев

Казахстанцы отмечают День защитника Отечества и День Победы, благодаря им казахстанцы могут рассчитывать большее количество выходных.
Итак, 7 мая на Праздник единства народа и 9 мая на День Победы казахстанцы отдохнут:
- при пятидневной рабочей неделе нас ждут четыре выходных дня подряд: 6, 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
- при шестидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 мая (воскресенье, понедельник, вторник).
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