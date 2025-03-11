В Казахстане в который раз хотят изменить правила работы для КСК, ОСИ. В мажилисе обсуждают поправки, которые должны повысить эффективность управляющих, сообщает krisha.kz

Разбираемся, что изменится и как это коснётся жильцов.

Кто сможет управлять домами

Официально закрепят три формы управления:

КСК (кооператив собственников квартир) — работает с несколькими домами, как и прежде.

— работает с несколькими домами, как и прежде. ОСИ (объединение собственников имущества) — управление только одним домом.

— управление только одним домом. Непосредственное управление (НУ) — жильцы сами управляют домом, где не больше 16 квартир, могут нанять управляющую компанию.

Ещё одну форму — простое товарищество (ПТ) — исключили.

Основные изменения в законе

Все формы управления будут работать по единым правилам :

— Решение 51 % голосов для выбора формы управления, утверждения тарифа.

— Накопительный счёт — все дома должны иметь резервный фонд на ремонт и обслуживание.

: — Решение 51 % голосов для выбора формы управления, утверждения тарифа. — Накопительный счёт — все дома должны иметь резервный фонд на ремонт и обслуживание. В новой редакции управляющая компания/управляющий — субъект предпринимательства , в том числе ИП, а не просто юридическое или физическое лицо. Раньше уточнения по физлицам не было.

, в том числе ИП, а не просто юридическое или физическое лицо. Раньше уточнения по физлицам не было. Для управляющих станут обязательны сертификаты , подтверждающие знания в инженерии, законах, финансах.

станут обязательны , подтверждающие знания в инженерии, законах, финансах. Расширят функции ревизионной комиссии . Обяжут проверять финансы раз в год, а также после смены управляющего. Раньше этих условий не было.

. Обяжут проверять финансы раз в год, а также после смены управляющего. Раньше этих условий не было. Увеличат способы голосования . Собственники смогут голосовать не только на собрании или по опросным листам, но и онлайн через цифровые платформы.

. Собственники смогут голосовать не только на собрании или по опросным листам, но и через цифровые платформы. Усилят функции жилищных инспекций . Жилинспекции будут контролировать состояние домов, проведение капитального ремонта и выполнение работ по подготовке инженерных систем к сезонной эксплуатации.

. Жилинспекции будут контролировать состояние домов, проведение капитального ремонта и выполнение работ по подготовке инженерных систем к сезонной эксплуатации. В список коммунальных услуг включат видеонаблюдение . Тогда сервисные компании войдут в перечень субъектов сервисной деятельности. В то же время из списка комуслуг хотят исключить обслуживание лифтов.

. Тогда сервисные компании войдут в перечень субъектов сервисной деятельности. В то же время из списка комуслуг хотят исключить обслуживание лифтов. Переименуют некоторые названия, связанные с деньгами: расходы на содержание дома — в текущие взносы, а взносы на капитальный ремонт — в накопительные.

Ещё хотят добавить норму, чтобы дома обслуживали акиматы через коммунальные предприятия (похоже на выход для самых ленивых жильцов). Хотя, возможно, эта поправка станет самой востребованной. Но появится она или нет, станет известно в будущем. Сейчас поправки ещё обсуждают.

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