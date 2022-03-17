Снова морозы. Прогноз погоды в Костанае и области 18 марта

На юге области ожидается снег, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 7-12, на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 20-25, на востоке области 28, на юге области 10-15 мороза, днем 9-14, на юге области 6 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 9-11 мороза.

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