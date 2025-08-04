USD 543.24 EUR 619.89 RUB 6.78

Снова непогода. Прогноз синоптиков Казгидромета

— Сегодня, 12:00
Изображение для новости: Снова непогода. Прогноз синоптиков Казгидромета

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 августа представили синоптики Казгидромета. 

 В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром.

6 августа на севере Павлодарской области, 7 августа на севере, в центре республики — сильные дожди, град. На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей.

На севере, востоке, в центре страны повышение ночью от 2-13 до 5-18, в дневные часы от 15-25 до 18-30 градусов тепла.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.