Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 августа представили синоптики Казгидромета.
В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром.
6 августа на севере Павлодарской области, 7 августа на севере, в центре республики — сильные дожди, град. На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.
По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей.
На севере, востоке, в центре страны повышение ночью от 2-13 до 5-18, в дневные часы от 15-25 до 18-30 градусов тепла.
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