Снова отключения. Начали ограничивать подачу холодной воды в Костанайском районе

В инстаграм аккаунте акимата Заречного сельского округа дважды была размещена информация с предупреждением об ограничении подачи холодной воды 1 и 2 июня. Жителей это очень возмутило.

В комментариях под постом люди выражают недовольство.

В своей публикации акимат разместил объяснение этой ситуации.

«В последние несколько лет обострилась проблема обеспечения питьевой водой г.Тобыл и с. Заречное Костанайского района. В результате подключения большого количества частных жилых домов мкр.Восточный и мкр.Северный резко возросло потребление воды в летнее время, так как вода, предназначенная для хозяйственно-бытовых целей, расходуется на полив приусадебных участков, что запрещено законом. Расчет водопроводных сетей и источников воды производится только на хозяйственно-питьевые нужды без учета полива участков. Так, зимний суточный расход воды составляет 3100 куб.м. в сутки, в летний же период расход увеличивается до 5600-5800 куб.м в сутки при максимальной мощности существующего водозабора 3792 куб.м. в сутки. Таким образом, в летние периоды последних лет Коммунальному государственному предприятию «Затобольская ТЭК» приходится вводить ограничения по подаче воды в распределительные сети в связи с ее дефицитом.

Как говорится в сообщении, для исправления ситуации с дефицитом воды ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от города Костанай до села Заречное с реконструкцией КВС и подключением села Октябрьское Костанайского района».

«​В связи с тем, что вышеуказанный объект еще находится в стадии строительства, просим потребителей питьевой воды бережно относиться к ней, максимально ограничить поливы приусадебных участков питьевой водой, для чего пробурить скважины либо обеспечить полив привозной технической водой. В период повышенного водопотребления из-за увеличения температуры наружного воздуха ограничения вводятся в соответствии с графиком. График корректируется в зависимости от погодных условий и публикуется на сайте КГП «Затобольская ТЭК», а также на информационных ресурсах акимата Костанайского района», — говорится в сообщении.

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