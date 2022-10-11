Снова проблемы. Костанайские бизнесмены не могут отправить свои грузы покупателям и останавливают работу

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Еще в начала августа в Палату предпринимателей Костанайской области начали поступать обращения по проблемам, связанные с перевозками грузов железнодорожным транспортом.
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В дело вмешался антикор, но и сейчас экспортеры продолжают испытывать трудности. Мало того, что не хватает локомотивов, так и стоимость их выросла — с семисот тысяч тенге до двух миллионов.
«16 сентября эти проблемы была рассмотрены на уровне республики совместно с руководством ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», при участии наших предпринимателей. Председатель Правления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» г-н Петров Владимир Викторович пообещал изменить ситуацию. Для оперативного решения вопросов по приему и отправке вагонов было предложено создать общий чат по Республике. Но по прошествии двух недель ситуация не изменилась, а за прошедшую неделю еще более усугубилась», — говорит замдиректора палаты предпринимателей Костанайской области Саят Жусипбеков.
К примеру, из-за не своевременного прибытия вагонов под готовую продукцию предприятия ТОО «Евраз Каспиан Сталь» приостановило деятельность. Стабильно работающее предприятие по производству металлопроката вынуждено нарушать обязательства по действующим договором. В КТЖ-Грузовые перевозки подчеркивают, что стараются разрешить проблемы, которые связаны с геополитической ситуацией.
«В мире сегодня перестройка геополитическая, поменялось география перевозок, направления на черноморское направление, выход на Поволжье. Привело к нехватке локомотивов, транзит 10 процентов, и нацелены на наших казахстанских производителей», — объясняет заместитель генерального директора КТЖ-Грузовые перевозки Ерден Аманов.
При этом бизнесмены считают, что это только часть проблем. По их мнению, инфраструктура станции и поездной локомотивный ресурс Костанайского отделения — КТЖ -Грузовые перевозки просто захлебывается от фактически имеющегося грузопотока, а сортировочная система не в состоянии перерабатывать составы.
«Первым делом я хотел по путям станции Костанай, сообщение которое им помогает, а именно оснастить станции Костанай и начать сортировочное, это увеличит производительность станции и всего филиала», — считает гендиректор ТОО «Тобол Транс» Николай Краснощёков.
После обсуждения всех вопросов было принято решение инициировать проверку работы филиала «КТЖ-Грузовые перевозки», а для прозрачности и исключения коррупционных рисков решено производить согласование графика подачи и уборки вагонов с бизнесом.
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