Снова рост количества заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
15 августа в Костанайской области зарегистрировано 289 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 94, г.Рудный – 36, г.Житикара – 28, г.Аркалык – 26, по 16 случаев в Костанайском и
Мендыкаринском районах, по 14 случаев в Федоровском и им.Б.Майлина районах, г.Лисаковск – 11, Узункольский район – 10, Аулиекольский район – 8, Карабалыкский район – 6, по
5 случаев в Денисовском и Камыстинском районах.
262 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 260 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 15 августа 2021г. зарегистрировано 24 696 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 21 906 человек.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 275 192 человека, вторым компонентом 212 360.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области