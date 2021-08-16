Снова рост количества заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

15 августа в Костанайской области зарегистрировано 289 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 94, г.Рудный – 36, г.Житикара – 28, г.Аркалык – 26, по 16 случаев в Костанайском и

Мендыкаринском районах, по 14 случаев в Федоровском и им.Б.Майлина районах, г.Лисаковск – 11, Узункольский район – 10, Аулиекольский район – 8, Карабалыкский район – 6, по

5 случаев в Денисовском и Камыстинском районах.

262 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 260 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 15 августа 2021г. зарегистрировано 24 696 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 21 906 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 275 192 человека, вторым компонентом 212 360.

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