В обменных пунктах Казахстана 28 ноября резко повысились курсы покупки и продажи доллара.

Алматы – покупка – 510-513 тенге, продажа – 515-519 тенге;

Астана – покупка – 506-508 тенге, продажа – 515 тенге.

Шымкент – покупка – 510-513 тенге, продажа – 517-520 тенге.

27 ноября доллар в обменниках Астаны продавали за 505,00 тенге, покупали за 500,00 тенге.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 28 ноября, составил 499,51 тенге.

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