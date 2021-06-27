Снова рост. В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 556,
- в городе Алматы — 211,
- в городе Шымкент — 61,
- в Акмолинской области — 40,
- в Актюбинской области — 35,
- в Алматинской области — 32,
- в Атырауской области — 86,
- в ВКО — 76,
- в Жамбылской области — 37,
- в ЗКО — 124,
- в Карагандинской области — 238,
- в Костанайской области — 39,
- в Кызылординской области — 33,
- в Мангыстауской области — 36,
- в Павлодарской области — 20,
- в СКО — 19,
- в Туркестанской области — 20
Всего в стране подтверждено 418 114 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1025 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 335,
- в городе Алматы — 0,
- в городе Шымкент — 34,
- в Акмолинской области — 36,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 15,
- в Атырауской области — 114,
- в ВКО — 37,
- в Жамбылской области — 0,
- в ЗКО — 105,
- в Карагандинской области — 137,
- в Костанайской области — 17,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангыстауской области — 31,
- в Павлодарской области — 52,
- в СКО — 22,
- в Туркестанской области — 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 391 596 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области