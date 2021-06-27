Снова рост. В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 556,

в городе Алматы — 211,

в городе Шымкент — 61,

в Акмолинской области — 40,

в Актюбинской области — 35,

в Алматинской области — 32,

в Атырауской области — 86,

в ВКО — 76,

в Жамбылской области — 37,

в ЗКО — 124,

в Карагандинской области — 238,

в Костанайской области — 39,

в Кызылординской области — 33,

в Мангыстауской области — 36,

в Павлодарской области — 20,

в СКО — 19,

в Туркестанской области — 20

Всего в стране подтверждено 418 114 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1025 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 335,

в городе Алматы — 0,

в городе Шымкент — 34,

в Акмолинской области — 36,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 15,

в Атырауской области — 114,

в ВКО — 37,

в Жамбылской области — 0,

в ЗКО — 105,

в Карагандинской области — 137,

в Костанайской области — 17,

в Кызылординской области – 7,

в Мангыстауской области — 31,

в Павлодарской области — 52,

в СКО — 22,

в Туркестанской области — 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 391 596 человек.

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