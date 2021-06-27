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Снова рост. В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

russian.rt.com

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 556,
  • в городе Алматы — 211,
  • в городе Шымкент — 61,
  • в Акмолинской области — 40,
  • в Актюбинской области — 35,
  • в Алматинской области — 32,
  • в Атырауской области — 86,
  • в ВКО — 76,
  • в Жамбылской области — 37,
  • в ЗКО — 124,
  • в Карагандинской области — 238,
  • в Костанайской области — 39,
  • в Кызылординской области — 33,
  • в Мангыстауской области — 36,
  • в Павлодарской области — 20,
  • в СКО — 19,
  • в Туркестанской области — 20

Всего в стране подтверждено 418 114 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1025 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 335,
  • в городе Алматы — 0,
  • в городе Шымкент — 34,
  • в Акмолинской области — 36,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 15,
  • в Атырауской области — 114,
  • в ВКО — 37,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 105,
  • в Карагандинской области — 137,
  • в Костанайской области — 17,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангыстауской области — 31,
  • в Павлодарской области — 52,
  • в СКО — 22,
  • в Туркестанской области — 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 391 596 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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