Снова рост зараженных коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 января 2022 года в Казахстане ⠀

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀

Всего в стране подтверждено 1 100 876 случая, из них: в городе Нур-Султан – 5 050, в городе Алматы – 2 025, в городе Шымкент – 420, в Акмолинской области –750, в Актюбинской области – 459, в Алматинской области – 432, в Атырауской области – 568, в ВКО – 542, в Жамбылской области – 257, в ЗКО – 376, в Карагандинской области – 2 944, в Костанайской области – 402, в Кызылординской области – 399, в Мангистауской области – 250, в Павлодарской области – 710, в СКО – 155, в Туркестанской области – 133. ⠀

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