Снова в долгах. Казахстанцы, которым списали кредиты, снова их набрали

Казахстанцы, попавшие под кредитную амнистию 2019 года, вновь имеют просрочки по кредитам, сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает informburo.kz

«Мы анализировали ситуацию. К сожалению, большинство заёмщиков, которые участвовали в кредитной амнистии 2019 года, опять имеют кредиты. И часть из них снова имеет проблемные кредиты. Сегодняшний законопроект направлен как на усиление стандартов выдачи кредитов, так и на снижение долговой нагрузки по тем проблемным заёмщикам, у которых уже образовалась проблемная задолженность», – сказала Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса.

Он подчеркнула, что людям не могут запретить брать кредиты. Предоставить информацию о точном количестве повторных должников председатель агентства пообещала позже.

В июне 2019 года президент Казахстана поручил в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам. Под кредитную амнистию тогда попали многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, получатели государственной адресной социальной помощи, дети-сироты, у которых общая задолженность по займу не превышала 3 млн тенге. Каждому из этих заёмщиков списали не более 300 тысяч тенге.

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