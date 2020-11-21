Снова в «красной зоне». Карантинные ограничения продлили еще на неделю в Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания штаба были заслушаны акимы города Рудный, а также акимы Костанайского, Алтынсаринского и Аулиекольского районов.

На данный момент проведено 1045 рейдов, проверкой охвачено 5440 объектов, в ходе которых выявлено 935 нарушений, материалы направлены в органы санэпидконтроля для принятия административных мер.

Только за последние сутки выявлено 53 нарушения, органами санэпидконтроля с учетом ранее поступивших материалов составлено 78 постановлений на штрафы.

«Отмечу, что санитарно- эпидемиологичеспая областновка не улучшается, а также не снижается количество нарушений как со стороны субъектов бизнеса, так и со стороны физических лиц. Так, 1 ноября было зарегистрировано 13 заболевании в сутки, а 20 ноября зарегистрировано 72 случай в сутки заболевания КВИ. Отмечается большой рост. Наша область вошла в «красную зону» по Республике. В связи с этим вынуждены продлить карантинные меры ещё на одну неделю, с 23 по 30 ноября 2020 года. Уважаемые костанайцы, призываю вас соблюдать все рекомендуемые меры по недопущению распространения КВИ. При ухудшении эпидситуации, возникнет необходимость введения более строгих карантинных мер»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Таким образом в постановление главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло внесены изменения:

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 30 ноября 2020 года».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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