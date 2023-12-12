Снова закроют трассы в Костанайской области из-за морозов

В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, сильный мороз, ветер) с 17:00 часов 12 декабря 2023 г. закрываем движение на а/д республиканского значения:

1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 339-377 от г. Аркалык до гр. Акмолинской области,

2. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл,

3. А-22 «Карабутак – Костанай» км 234-503 от гр. Актюбинской области до г. Рудный,

4. Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 от г. Тобыл до гр. Акмолинской области,

5. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 556-729 от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области,

6. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 418-539 от п.Карабалык до г.Костанай,

7. А-23 «Денисовка – Житикара – Мюктиколь – Гр. РФ» км 0-137 от п. Денисовка до границы РФ.

для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями и общественного транспорта.

1.«Костанай-Введенка» 8-97 км; 2.«Красная Пресня- Звериноголовское» 0-56 км; 3.«Карасу-Большая Чураковка» 0-114 км; 4.«Айет-Варваринка-гр. РФ» 0 -40 км; 5.«Тобол-Айет-Красносельское-Набережное» 0-45 км; 6.«Житикара-Камысты-Ливановка» 0-48 км, 56-71,3 км; 7.«Адаевка-Уркаш-Аралколь» 0-110 км; 8.«Рудный-Качар-Федоровка» 0-82,7 км; 9.«Аулиеколь-Жалдама» 0-257 км; 10. «Аулиеколь-Москалевка» 0-52 км; 11. «Аулиеколь-Диевка» 0-50 км; 12. «Лисаковск-Каиндыколь-Арка» 0-71,8 км; 13.«Койбагор-Карасу-Севастопольское» 0-124 км; 14.«Тобыл-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км; 15. «Подъезд к с. Загаринка» 0-17 км; 16.«Подъезд к с. Архиповка» 0-12 км; 17.«Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка» 0-46 км; 18.«Узунколь-Сарыколь» 0-79 км; 19.«Сарыколь-Большие Дубравы» 0-56 км; 20.«Обход г. Рудный» 0-9 км; 21.«Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км.

22)Аркалык-Торгай 0-288 км;

23)Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км.

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