Со двора дома угнали автомобиль в Костанае

В редакцию Алау обратилась водитель Анастасия Гришина. В ночь с 23 по 24 декабря со двора дома по улице Карбышева 27 был угнан автомобиль марки LADA Priora хэтчбек серо-зеленого цвета c номером Т629М018, сообщает alau.kz

«Ночью, ориентировочно 01.30 со двора дома был угнан наш автомобиль. Написали заявление в полицию, пока никакой официальной информации нет. Машина на российских номерах, все необходимые документы имеются. Смотрели ближайшие камеры видеонаблюдения, однако машины на них замечено не было. Предполагаем, что угонщик знал, где находятся камеры и мог как-то объехать их, либо машину куда-то спрятали»,- сказала Анастасия

На машине белые диски. Потерпевшая обращается ко всем, кто что-либо видел или знает позвонить по телефону 8-707-668-88-52 или 102.

Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции области.