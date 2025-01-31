Хакеры стали создавать поддельные приложения государственных органов на основе технологии NFC — беспроводной передачи данных на короткие расстояния. Такие модули встроены в телефон и помогают расплачиваться в магазинах смартфоном и снимать деньги в банкоматах. Но злоумышленники начали использовать их для кражи денег со счетов. Об этом сообщает Телеграм-канал aqparatsaqsysy.

Так, мошенники под разными предлогами уговаривают человека установить на смартфон отдельную NFC-программу, чтобы, например, обезопасить профиль на Госуслугах, подать заявление на уплату налога, защитить банковские карты или что-то другое.

«Чаще всего фальшивые приложения маскируют под мобильный сервис налоговой, Банков РК и других ведомств. Программы могут называться «Защита карт ЦБ РК», «Номад КЗ», «Защита ЕГОВ» и др. Если аферистам удалось уговорить человека, и он скачал программу, то жертве предлагается «для верификации» приложить банковскую карту к смартфону. В этот момент NFC-модуль его гаджета передает все реквизиты карты преступникам», — сообщает телеграм-канал.

Таким образом, мошенники создают виртуальную копию карты на своем устройстве и снимают с нее деньги в банкомате, либо используют ее для оплаты покупок в магазинах.

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