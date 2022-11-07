Со следующего года пенсионный возраст вырастет. Что будет, если вовремя не оформить пенсию

В текущем году казахстанские женщины могут выйти на пенсию в 60 с половиной лет.

Со следующего года пенсионный возраст вырастет. Поэтому, даже достигнув его, оформление пенсионных выплат придется отложить. Каких последствий при этом нужно опасаться, а каких — нет, сообщает nur.kz

Согласно 11 статьи закона “О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан” назначение пенсий женщинам в Казахстане в 2022 году производится по достижении 60,5 года.

При этом напомним, что со следующего года женский пенсионный возраст вырастет до 61 года. И, несмотря на то, что на этом уровне он будет зафиксирован в течение пяти лет, женщинам вышеуказанного возраста стоит успеть оформить выплаты именно в этом году.

Уйти на пенсию в 60 с половиной лет успевают казахстанки, которые отметили свое 60-летие до 30 июня. То есть к 30 декабря текущего года они как раз достигнут пенсионного возраста.

Обратиться за назначением пенсии при этом можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Тогда выплаты будут назначены со дня его достижения.

По одному заявлению оформляются все составляющие пенсии: базовая, солидарная и пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). С ним нужно обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН).

Что будет, если вовремя не обратиться за пенсией

Если до конца текущего года казахстанка достигнет пенсионного возраста, но не обратится за назначением пенсии, то с 1 января 2023 года ей придется ждать достижения 61 года.

При этом выплаты гражданам, достигшим пенсионного возраста, назначаются со дня обращения, то есть регистрации заявления и необходимых документов. Получается, если задержаться с обращением за пенсией, то выплаты за пропущенный период будут утеряны.

Конечно, до достижения нового порога пенсионного возраста гражданка может продолжить работать.

Но, согласно 24 статье закона о пенсионном обеспечении, женщины, достигшие пенсионного возраста в соответствии с 11 статьей (60,5 года в 2022 году), освобождаются от уплаты обязательных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд.

То есть с момента, когда казахстанка впервые достигнет пенсионного возраста, на ее пенсионный счет в ЕНПФ работодатель перестанет уплачивать обязательные пенсионные взносы. А при отсутствии взносов не фиксируется трудовой стаж.

Учитывая вышеперечисленные факторы, пенсионные выплаты лучше оформить вовремя.

Какие нововведения ожидаются 2023 году

При этом некоторые казахстанцы, которые достигли пенсионного возраста, могут откладывать оформление пенсии до 2023 года.

Дело в том, что со следующего года обещали начать постепенное увеличение базовой пенсии. Вместе с тем с 46 до 55 месячных расчетных показателя (МРП) должен увеличиться максимальный доход, используемый для исчисления солидарной пенсии.

В связи с данной информацией на портале “Открытый диалог” одна из казахстанок поинтересовалась, будут ли пересмотрены размеры пенсий, оформленных до 2023 года.

В ответе на данный вопрос было отмечено, что повышение максимального ограничения дохода, принимаемого в расчете солидарной пенсии, которое предусмотрено в рамках проекта Социального кодекса, коснется как вновь входящих в систему пенсионеров, так и уже состоявшихся.

То есть после утверждения данных нововведений размеры пенсий должны быть пересмотрены. К тому же со следующего года уже назначенные пенсионные выплаты по возрасту (солидарные пенсии) планируют увеличить на 10,5%.

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