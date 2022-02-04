Со взяткой задержан банкротный управляющий в Костанайской области

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании (название не разглашается) вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК .

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.

Следственным судом г.Костанай санкционирована мера пресечения подозреваемого в виде ареста сроком на 2 месяца.

Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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