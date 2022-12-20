Собак всё больше и больше. В акимате Костанайского района прокомментировали обращение сельчан

Пресс-служба акима Костанайского района прокомментировала публикацию о селе Садовое, где жители обеспокоены увеличением количества бездомных собак.

«В Костанайском районе отлов собак производится работниками ветеринарной станции Костанайского района управления ветеринарии акимата Костанайской области.

Отлов собак, ранее проводимый методом дистанционного введения пневматическим оружием фармакологического препарата, предназначенного для ограничения подвижности и дальнейшего усыпления животного, с последующим уничтожением в инсинераторе, был приостановлен, в связи со вступившим в силу 2 марта 2022 года Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными». Статья 25 данного закона гласит «Регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается. Отловленные ветеринарной станцией бездомные собаки, согласно закона, выпускаются на волю, в их естественную среду. Перед этим их стерилизуют, прививают и чипируют», — сообщили в акимате.

В Костанайском районе для качественного выполнения данных задач заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с ОФ «Сердце чистейшей породы» и ОО «Костанай Зоо-Пульс».

«Чтобы получить данную услугу жителям Костанайского района достаточно позвонить в ЕДЦ 109 и оставить заявку. В свою очередь, ветеринарной службой будут проведены все необходимые процедуры по отлову собак без умерщвления», — говорится в ответе.

Напомним, жители села Садовое сообщили, что обеспокоены. В их селе собак всё больше и больше. Дети с опаской ходят в школу.

Под этим постом в инстаграм люди написали более 200 комментариев.

«В г.Тобыл по улицы Школьная, тоже стая штук восемь бегает. Утром веду детей в школу, иногда страшно, когда их много бежит».

«Я очень люблю собак и мне их очень жаль когда происходят отстрел, они рожают сладких щенят они очень милые пока маленькие потом они вырастают и не всегда добрыми, вот как тут быть если на всех приютов не построишь кто эти приюты будет содержать, ребят у нас даже людям кто на улице живёт приюты не строят, очень жаль, если ваша собака так бегает лучше ее оградить от выхода на улицу потому что когда будет отстрел попадет и она тоже! По этому наверно сейчас пытаются внедрить чипирование животных что бы потом вот таких разговоров жалобных не было!»

«Эти фото сделаны на ЖД-вокзале и в районе старого Аэропорта.

Хожу с ребенком каждый день в школу. Мимо одной стаи собак по улице, на вокзале попадаем в другую. И так каждый день. Реально ходить страшно. Писали в Айкомек. Ответ удивил»

«У нас такая же беда на Узкоколейной. Пишем и звоним».

«В Заречном тоже такая ситуация».

«У нас на КСК частный сектор стаи бегают».

«У нас на против пилорамы, собак немерено развелось».

«Мне тоже так ответили, раньше приезжали усыпляли, а теперь говорят что нужна справка что собака действительна представляет опасность. У нас вечно все не по человечески, пока беды не случится».

«По улице Байтурсынова-Назарбаева, то же самое, ну невозможно ходить».

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