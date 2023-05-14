Собака разодрала ребёнку лицо в Костанайской области

Как сообщил заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в тяжёлом состоянии.

Происшествие случилось 6 мая в городе Тобыл. На ребёнка напал питбуль. Собака разорвала лицо 3-летней девочке.

«Поступила девочка в тяжелом состоянии. В шоке. Разрывы губ, лица. Проведена срочная операция. Собрали губы, ушили лицо. Ребенок был в реанимации несколько дней. Сейчас состояние удовлетворительное. Ребенок активный, бегает, кушает состояние ближе к удовлетварительному. Смотрим за швами. Воспалений нет. Как правило, после укусов собак эти раны инфицированные, они нагнаиваются особенно лицо, это очень опасно. Инфекция идет в мозг. Здесь все хорошо. Температуры нет. Через несколько дней скорее всего снимем швы. И пойдет на выписку», — сообщил Игорь Белобржицкий.

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