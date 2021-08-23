Собаку забили молотком в одном из дворов Костаная

О происшествии в своем инстаграм аккаунте сообщает жительница Костаная Евгения Артанж. Там же она разместила видео с камер наблюдения.

По словам девушки, утро 21 августа жители шестиэтажного дома №29 по улице Урожайная неожиданно прервали свой выходной день.

«Истошный визг собаки, разнёсся по всему двору. Мы выбежали на улицу и увидели страшную картину. Трое взрослых людей, среди них наш пожилой сосед на костылях, в тени деревьев, прям под окнами шестиэтажки колотили молотком по окровавленному мешку, добивали свою собаку. Жители многоэтажки высунулись из окон, вызвали полицию. Спасать собаку было уже поздно, она издавала последние стоны. На вопрос «Что вы творите?», полупьяная «хозяйка» собаки спокойно ответила, показывая на мешок: «Она начала курей таскать», — пишет Евгения.

Камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде, зафиксировали как всё было. Мы запросили информацию в департаменте полиции Костанайской области.

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