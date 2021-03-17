Собиралась развестись. 21-летнюю девушку убил муж, а тело спрятал

На отчетной встрече начальника ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова, которая прошла на его личной и ведомственной странице фейсбук руководитель ведомства рассказал о раскрытии резонансных преступлений.
7 марта в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от родственников о том, что с 6 марта 21-летняя жительница села пропала безвести и не выходит на связь.
В этот день она должна была уехать в село Лаврентьевна к своим родственникам, но так и не добралась к ним. К розыску были подключены сотрудники районного отдела полиции и ДП Костанайской области. В поле зрения попал муж безвести пропавшей девушки, с которым она собиралась разводиться.
Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия выяснилось, что 36- летний муж девушки, с которым она собиралась разводиться, при выяснении отношений, задушил ее шарфом, а затем вывез тело на край поселка.
Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала. Тело обнаружили 8 марта. В настоящее время подозреваемый арестован, ведется следствие.
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