Собирать деньги на новых платных дорогах начнут весной 2021 года

kolesa.kz
В целом стать платными в следующем году должны 18 участков трасс республиканского значения протяжённостью 5.8 тыс. километров, передает kolesa.kz. Как рассказали в Комитете автомобильных дорог МИИР РК, в марте 2021 года плату начнут взимать на участках:
- Актобе — гр. РФ (Оренбург);
- Уральск — гр. РФ (Саратов);
- Уральск — гр. РФ (Самара);
- Костанай — гр. РФ (на Троицк);
- Шымкент — гр. Узбекистана (Ташкент);
- Шымкент — Тараз;
- Тараз — Кайнар;
- Капшагай — Талдыкорган;
- Щучинск — Петропавловск.
А в апреле 2021 года:
- Актау — Бейнеу;
- Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — гр. Узбекистана;
- Павлодар — гр. РФ (на Омск);
- Нур-Султан — Костанай;
- Нур-Султан — Павлодар;
- Павлодар — Семей;
- Уральск — Актобе;
- Карабутак — Кызылорда.
Ранее начать собирать деньги на новых платных участках дорожники обещали в мае 2021 года.
Взимать плату за проезд планируется по открытой системе с помощью RFID-меток. Для этого на дорогах уже установлено 99 арок с контролирующим оборудованием (камеры фиксации, обзорные камеры, промышленные компьютеры, аппаратные шкафы, лазерные дальномеры,
RFID-считыватели, а также литий-ионные аккумуляторы в качестве источников бесперебойного питания) в 12 регионах страны. Продолжаются работы в СКО и Карагандинской области. В данное время аппаратура тестируется на пяти участках трасс: Шымкент — гр. Узбекистана, Уральск — гр. РФ (Саратов), Уральск — гр. РФ (Самара), Актобе — гр. РФ (Оренбург) и Щучинск — Петропавловск.
RFID-метки — наклейки на авто с радиочастотным модулем, снабжённым уникальным номером, помогающим определять и автоматически устанавливать данные транспортных средств без необходимости считывания госномера. Метки привязаны к персональному счёту и позволяют проезжать по платным дорогам без остановки.
Стоимость пользования новыми платными участками пока обсуждается, в том числе с населением. В данное время проводятся общественные слушания в ЗКО, Актюбинской и Туркестанской областях. А вскоре они состоятся и в других регионах РК.
В Комитете автомобильных дорог подчёркивают, что платным для всех авто будет проезд по участкам дорог только 1-й категории: Капшагай — Талдыкорган, Тараз — Кайнар, Кызылорда — Шымкент — Тараз, Шымкент — гр. Узбекистана и Нур-Султан — Павлодар. На участках 2-й категории собирать деньги станут только с грузовиков.
В данное время проезд легковых авто по трём платным дорогам стоит:
- Астана — Темиртау по предоплате — 200 тг, наличными — 400 тг;
- Алматы — Капшагай по предоплате — 100 тг, наличными — 200 тг;
- Алматы — Хоргос по предоплате — 300 тг, наличными — 600 тг.
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