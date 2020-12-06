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Собирать деньги на новых платных дорогах начнут весной 2021 года

kolesa.kz

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В целом стать платными в следующем году должны 18 участков трасс республиканского значения протяжённостью 5.8 тыс. километров, передает kolesa.kz. Как рассказали в Комитете автомобильных дорог МИИР РК, в марте 2021 года плату начнут взимать на участках:

  • Актобе — гр. РФ (Оренбург);
  • Уральск — гр. РФ (Саратов);
  • Уральск — гр. РФ (Самара);
  • Костанай — гр. РФ (на Троицк);
  • Шымкент — гр. Узбекистана (Ташкент);
  • Шымкент — Тараз;
  • Тараз — Кайнар;
  • Капшагай — Талдыкорган;
  • Щучинск — Петропавловск.

А в апреле 2021 года:

  • Актау — Бейнеу;
  • Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — гр. Узбекистана;
  • Павлодар — гр. РФ (на Омск);
  • Нур-Султан — Костанай;
  • Нур-Султан — Павлодар;
  • Павлодар — Семей;
  • Уральск — Актобе;
  • Карабутак — Кызылорда.

Ранее начать собирать деньги на новых платных участках дорожники обещали в мае 2021 года.

Взимать плату за проезд планируется по открытой системе с помощью RFID-меток. Для этого на дорогах уже установлено 99 арок с контролирующим оборудованием (камеры фиксации, обзорные камеры, промышленные компьютеры, аппаратные шкафы, лазерные дальномеры,
RFID-считыватели, а также литий-ионные аккумуляторы в качестве источников бесперебойного питания) в 12 регионах страны. Продолжаются работы в СКО и Карагандинской области. В данное время аппаратура тестируется на пяти участках трасс: Шымкент — гр. Узбекистана, Уральск — гр. РФ (Саратов), Уральск — гр. РФ (Самара), Актобе — гр. РФ (Оренбург) и Щучинск — Петропавловск.

RFID-метки — наклейки на авто с радиочастотным модулем, снабжённым уникальным номером, помогающим определять и автоматически устанавливать данные транспортных средств без необходимости считывания госномера. Метки привязаны к персональному счёту и позволяют проезжать по платным дорогам без остановки.

Стоимость пользования новыми платными участками пока обсуждается, в том числе с населением. В данное время проводятся общественные слушания в ЗКО, Актюбинской и Туркестанской областях. А вскоре они состоятся и в других регионах РК.

В Комитете автомобильных дорог подчёркивают, что платным для всех авто будет проезд по участкам дорог только 1-й категории: Капшагай — Талдыкорган, Тараз — Кайнар, Кызылорда — Шымкент — Тараз, Шымкент — гр. Узбекистана и Нур-Султан — Павлодар. На участках 2-й категории собирать деньги станут только с грузовиков.

В данное время проезд легковых авто по трём платным дорогам стоит:

  • Астана — Темиртау по предоплате — 200 тг, наличными — 400 тг;
  • Алматы — Капшагай по предоплате — 100 тг, наличными — 200 тг;
  • Алматы — Хоргос по предоплате — 300 тг, наличными — 600 тг.
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