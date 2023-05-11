Собирать дикорастущие ягоды, грибы, орехи граждане могут бесплатно в установленных пределах

Министерство экологии утвердило Правила пользования растительным миром, сообщает zakon.kz.

Согласно правилам в Казахстане допускаются следующие виды пользования растительным миром:

1) в порядке общего пользования:

пользование растительным миром для личного и домашнего использования;

пользование растительным миром для научно-исследовательских, учебных, культурно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, эстетических, туристских целей;

2) в порядке специального пользования:

пользование растительным миром для нужд животноводства;

пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд.

Общее пользование растительным миром

Общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений.

Сбор гражданами дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных растительных ресурсов (за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений) относится к личному и домашнему использованию, а значит, является общим пользованием. Такой сбор разрешается в пределах, утвержденных решением местного маслихата по представлению местного акимата.

Пользование растительным миром для научно-исследовательских, учебных, культурно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, эстетических и туристских целей осуществляется с изъятием или без изъятия дикорастущих растений, их частей и дериватов и допускается в случаях, если это не оказывает негативного воздействия на растительный мир и места произрастания растений.

Для сохранения растительного мира, природных ландшафтов на участках, используемых для массового отдыха и туризма населения, местные акиматы, собственники земельных участков, землепользователи, водопользователи благоустраивают эти участки в соответствии с утвержденной градостроительной и архитектурно-строительной документацией, экологическими и санитарными требованиями.

Специальное пользование растительным миром

Для специального пользования растительным миром нужно внести плату за пользование растительными ресурсами в соответствии с налоговым законодательством РК и направить уведомление о заготовке (сборе) дикорастущих растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд.

Уведомление направляется в местные акиматы не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты сбора. К уведомлению нужно приложить:

сведения о земельном участке, объеме и периоде заготовки дикорастущих растений;

согласие собственника земельного участка или землепользователя на заготовку дикорастущих растений или правоустанавливающий документ;

материалы ресурсного обследования;

квитанцию об оплате за пользование растительными ресурсами, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

Пользование растительным миром для нужд животноводства на участках пастбищ осуществляется согласно утвержденному плану по управлению пастбищами с учетом установленных предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ и схем пастбищеоборотов.

Пользование растительным миром в целях заготовки кормов, сенокошения осуществляется на специально отведенных для этого участках сельхозземель, а также земель водного, лесного фонда, особо охраняемых природных территорий с соблюдением требований земельного, водного, лесного законодательства РК.

Пользование растительным миром для нужд пчеловодства осуществляется на землях сельскохозяйственного назначения, участках государственного лесного фонда, особо охраняемых природных территорий и иных землях по согласованию с их собственниками и землепользователями.

К видам пользования растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд относится заготовка дикорастущих растений для использования и получения продуктов их переработки, осуществляемая в пределах лимитов, утвержденных местными акиматами. При этом лимиты пользования устанавливаются с целью рационального использования растительных ресурсов на основании ресурсных обследований, проводимых аккредитованными специализированными организациями.

Заготовку дикорастущих лекарственных растений для фармацевтических нужд проводят с учетом обеспечения сохранения их популяций. Повторная заготовка растений в одной и той же заросли допускается только после их полного восстановления.

Правила вводятся в действие 16 мая 2023 года.

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