Собирать облепиху бесплатно можно в Житикаринскои районе

Что значит благотворительность? Об этом не по наслышке знают жители Житикаринского района. Их земляк ветеран труда Владимир Задонский практически всю свою жизнь посвятил добрым делам. Его облепиховые сады вдоль реки Желкуар уже на протяжении 40 лет являются одной из визитных карточек села Чайковское. Собирать полезные ягоды здесь могут все желающие и абсолютно бесплатно. Ежегодно на сбор урожая облепихи сюда приезжают не только из Житикаринского района, но и из дальних уголков Казахстана и России.

Облепиховые сады в Житикаринском районе — это давняя местная достопримечательность. Больше сорока лет сюда приезжают люди, чтобы собирать эту полезную ягоду. Причём абсолютно бесплатно. Может кто-то и не знает, что основал этот сад ветеран труда Владимир Задонский. Накануне ему было присвоено звание почётного гражданина Житикаринского района, к тому же стартовал очередной сезон сбора облепихи. Поэтому именно сейчас местные власти решили провести чествование Владимира Задонского, у которого заслуг не мало.

«В 2017 году Владимир Андреевич был признан лучшим волонтером Костанайской области. 2020 году при активной поддержке депутата Житикаринского района маслихата, Жоманкуловой Гульсары Мырзабеккызы, Владимир Андреевич был участником Республиканского конкурса «Караван доброты» и занял 2-е место»,- сказал секретарь маслихата Житикаринского района Асылбек Кабиев.

Родился Владимир Задонский в 1935 году в селе Забеловка. Первый саженец облепихи на своём садовом участке, мужчина посадил в 1985 году. Как рассказывает Владимир Андреевич, любовь к садоводству ему привил отец, а когда заболела мать Владимира, он нашел в журнале статью, что один из институтов высылает саженцы облепихи.

«Я через 3 года написал, они мне прислали 10 саженцев, этой круглой ягоды. Начинал с Ново-Салтая, она с той стороны растет. На тот момент других сортов не было. Это на Алтае, 6 совхозов было ею посажено. А ее убирать тяжело было»,- говорит основатель облепиховых садов Владимир Задонский.

Сейчас его облепиховые владения простираются на 3 километра и имеют около 10 сортов. А вот собирать ягоды уже на протяжении 40 лет, могут все желающие. И ежегодно для этого приезжает около 500 человек и не только из Житикаринского района, но и из дальних уголков Казахстана и России.

«Я объявление всегда пишу, в какой день рвать. И люди организованно в это время приходят. А до этого никого здесь нет»,- пояснил Владимир Задонский.

«В первую очередь сам сад, он играет огромную роль, в том плане, что люди получают дары природы, и все это на бесплатной основе. Жители нашего района, жители всей нашей области приезжают именно в назначенное время. В этом году получается 8 августа — открытие сбора урожая»,- говорит Асылбек Кабиев.

Владимир Андреевич всегда любил отдавать, а не продавать. И не важно что — выращенные им на участке саженцы или оранжевые гроздья облепихи, сделанное своими руками из ягод масло или деньги в «Фонд Мира». Для него лучшая награда — это слова благодарности от людей.

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