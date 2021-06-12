Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня: эпидситуация значительно ухудшилась

Дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими. Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте мэра российской столицы, передает informburo.kz

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заразившихся подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», – написал Мэр Москвы в своем блоге.

Предприятиям города рекомендуется перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от Covid-19, – не менее 30% от списочного состава организаций.

Москвичам старшего поколения рекомендуется воздержаться от поездок, оставаться дома или на даче.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, “длинные выходные” в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня», – сообщил Собянин.

С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов, работающих в торговых центрах. Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время.

В крупных городских парках и на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные объекты. Прогулки горожан в парках не запрещены.

По этой же причине в Москве отменили акцию «Бессмертный полк», которая планировалась в традиционном формате на 24 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения Елену Цунаеву.

По ее словам, ранее планировалось подать заявку на проведение шествия, однако ситуация с Covid-19 в Москве не позволяет это сделать.

«Мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», – сказала Цунаева.

Она добавила, что в других городах шествие тоже не состоится.